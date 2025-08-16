Привлек заразительный смех: супруги Гришковы отпраздновали 50 лет совместной жизни

В Рязани чествовали семью Гришковых, которые отпраздновали 50 лет совместной жизни. Подарок юбилярам подготовили дочери Ирина и Ольга. Об этом сообщает «Сервис ЗАГС» ВКонтакте.

Иван и Татьяна Гришковы познакомились в городском парке в Рязани. Молодой человек возвращался домой после трудовой смены, а девушка прогуливалась с подругой. Ивана привлек заразительный смех Татьяны, и он уже не смог пройти мимо — набрался смелости и подошёл к очаровательной незнакомке. Именно так началась большая история любви.

Всю жизнь Иван проработал шофёром на ЗИЛе, а Татьяна трудилась на производстве ХИМВОЛОКНО, а затем в детском саду. За 50 лет случилось многое — супруги воспитали двух сильных и успешных дочерей, построили дом, где сегодня собираются большой и дружной семьей.