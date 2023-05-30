Причиной взрыва в многоэтажке в Новой Москве мог стать беспилотник

Ночью 30 мая в многоэтажном доме на улице Атласова в Новой Москве произошёл взрыв. Около дома обнаружены обломки, похожие на остатки беспилотника, сообщает ТАСС.

ЧП случилось в доме № 11. Эпицентр взрыва находился на 25-м этаже жилого дома. В результате взрыва в квартирах на трех этажах нарушено остекление.

Телеграм-канал Shot, ссылаясь на источник, пишет, что в квартире на 25 этаже в момент взрыва находилась семья с 5-летним ребенком. В состоянии шока они покинули квартиру ещë до приезда пожарных.

Пожар после взрыва не начался. Точную причину ЧП установят эксперты.