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Пятница, 26 ноября, 2021
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Причиной эвакуации 90 человек из Рязанской поликлиники №2 стало короткое замыкание

7info7

ГУ МЧС России по Рязанской области сообщило причину эвакуации людей из поликлиники №2 (относится к областной больнице имени Семашко)

Приблизительно в 09.51 26 ноября спасатели получили сообщение о пожаре в одном из кабинетов медучреждения. Из здания на улице Профессора Никулина эвакуировали 90 человек.

В итоге информация о пожаре не подтвердилась. Выяснилось, что произошло короткое замыкание без последующего загорания.

Ранее 7info сообщило, что рядом с поликлиникой №2 замечены толпы людей и пожарные автомобили.

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