Пятница, 15 августа, 2025
23.5 C
Рязань
Общество

При поддержке Рязанской НПК дети отправились в исследовательскую экспедицию в Окский заповедник

Алексей Самохин

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру «Роснефти») юннаты из общественной организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 провели исследовательскую экспедицию в Окский государственный природный биосферный заповедник. Во время поездки они занимались энтомологическими, гидробиологическими и зоологическими наблюдениями.

В течение недели школьники изучали разнообразные виды флоры и фауны этого уникального уголка Мещерского края, где до сих пор сохранилась нетронутая природа с чистыми лесами и озёрами. Сотрудники заповедника провели для ребят познавательные экскурсии: дети увидели редких журавлей, покормили зубров, побывали в Музее природы, где представлено почти 200 экспонатов мещерской фауны. Особое впечатление оставил пеший поход длиной 20 км по лесным тропам в село Орехово и посещение местного музея сельского быта, созданного рязанским энтузиастом Сергеем Погониным.

На творческом мастер-классе ребята лепили из глины фигурки выхухоли — животного, ради сохранения которого изначально был создан заповедник. Юннаты также помогли в благоустройстве территории: пропололи просеку и противопожарную полосу вдоль дороги к зубровому питомнику, отсыпали дорогу к журавлиному питомнику, чтобы машина с яйцами для переселения между вольерами могла беспрепятственно проехать.

Рязанская НПК с 2011 года поддерживает инициативы детской экологической организации «Хозяин Мещеры», направленные на экологическое воспитание школьников. За это время проведено более 160 мероприятий, в ходе которых дети изучали историю региона и знакомились с окружающим миром.

В этом году при поддержке нефтяников юннаты ранее представляли свои проекты на научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия» в Окском заповеднике. Также они участвовали в субботнике в селе Старое Зимино Захаровского района, где очистили от сухостоя парадный двор и парк старинной усадьбы. В селе Агро-Пустынь и посёлке Соколовка Рязанского района школьники убрали мусор из леса и с пруда.

