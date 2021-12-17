Президент Путин поддержал инициативу ульяновского депутата Морозова

Депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой поддерживать наукоемкие территории с точки зрения нормативно-правовой базы, пишет Ульяновск онлайн.

В частности, по его мнению, развитие таких городов, как Димитровград, сегодня крайне актуально.

«Я подтверждаю это и как человек, который отработал в свое время мэром Димитровграда, города Росатома, что потенциал таких городов огромен, до конца не исчерпан», – подчеркнул Морозов.

Парламентарий выразил готовность заняться разработкой соответствующей законодательной базой.

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Президент России Владимир Путин поддержал инициативу депутата, отметив, что она действительно востребована.