Премьерный выпуск шоу «Большой хит» выйдет на ТНТ вечером 12 июля

В субботу, 12 июля в 21:00, на ТНТ состоится премьера нового музыкального шоу «Большой хит» (16+), где звёзды соревнуются в угадывании популярных песен.

Постоянные ведущие проекта — Тимур Родригез и Регина Тодоренко. В первом выпуске они предстанут в образах мировых звёзд — Леди Гага и Бруно Марс. Фееричное перевоплощение ведущих будет соответствовать вайбу самого проекта: ярко, шумно, весело и очень музыкально.

В премьерном выпуске свои музыкальные знания и реакцию продемонстрируют:

Марина Кравец

Роман Каграманов

Зара

ST

Стас Костюшкин

Дарья Блохина

Роман Юнусов

Алёна Свиридова.

Сначала участники сыграют в индивидуальном туре, по итогам которого два лидера сформируют свои команды и продолжат борьбу за победу.

Соревнование обещает быть напряжённым. Так, рэперу ST дважды не засчитают правильный ответ: один раз — из-за сокращения названия группы, второй — из-за подсказки из зала.

«Я буду жаловаться!» — возмутится артист.

Но ведущие окажутся непреклонны: правила для всех едины, даже для автора хита Ольги Бузовой «Мало половин».

Победу одержит только один участник. После командного этапа все игроки команды-победителя выйдут в финал, где каждый сразится за главный приз, угадывая известные песни.

Фото: ТНТ