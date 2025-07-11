Премьерный выпуск шоу «Большой хит» выйдет на ТНТ вечером 12 июля

В субботу, 12 июля в 21:00, на ТНТ состоится премьера нового музыкального шоу «Большой хит» (16+), где звёзды соревнуются в угадывании популярных песен.
Постоянные ведущие проекта — Тимур Родригез и Регина Тодоренко. В первом выпуске они предстанут в образах мировых звёзд — Леди Гага и Бруно Марс. Фееричное перевоплощение ведущих будет соответствовать вайбу самого проекта: ярко, шумно, весело и очень музыкально.
В премьерном выпуске свои музыкальные знания и реакцию продемонстрируют:
Марина Кравец
Роман Каграманов
Зара
ST
Стас Костюшкин
Дарья Блохина
Роман Юнусов
Алёна Свиридова.
Сначала участники сыграют в индивидуальном туре, по итогам которого два лидера сформируют свои команды и продолжат борьбу за победу.
Соревнование обещает быть напряжённым. Так, рэперу ST дважды не засчитают правильный ответ: один раз — из-за сокращения названия группы, второй — из-за подсказки из зала.
«Я буду жаловаться!» — возмутится артист.
Но ведущие окажутся непреклонны: правила для всех едины, даже для автора хита Ольги Бузовой «Мало половин».
Победу одержит только один участник. После командного этапа все игроки команды-победителя выйдут в финал, где каждый сразится за главный приз, угадывая известные песни.
Фото: ТНТ
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