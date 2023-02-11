Экстрасенс Зираддин Рзаев, раннее предсказавший землетрясения в Турции, поделился дальнейшим видением мира. По его словам, человечество уже в ближайшие месяцы ждут чудовищные события, которые нанесут сокрушительный удар.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» заявлял: природа будет «отвлекать» людей от рукотворных военных конфликтов, сама Земля объявит человечеству войну и проверит его на прочность. Поэтому произошедшие в Турции и Сирии землетрясения – это только начало цепочки катаклизмов, которые заготовлены для нас.

– К сожалению, во второй половине года, возможно, будет ещё одно землетрясение в Турции и соседних государствах, но не такое масштабное. Таких же последствий быть не должно. Греция, Израиль и Италия тоже под угрозой природных катаклизмов. Кроме этого, в ближайшее годы всему миру будет угрожать водная стихия. Будто гнев Господа идёт к человечеству через воду. В течение 10 лет много чего изменится в мире. На многих материках будут наблюдаться пугающие изменения, – заявил провидец Рзаев в интервью изданию «Дни.ру».