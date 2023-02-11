Экстрасенс Зираддин Рзаев, раннее предсказавший землетрясения в Турции, поделился дальнейшим видением мира. По его словам, человечество уже в ближайшие месяцы ждут чудовищные события, которые нанесут сокрушительный удар.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» заявлял: природа будет «отвлекать» людей от рукотворных военных конфликтов, сама Земля объявит человечеству войну и проверит его на прочность. Поэтому произошедшие в Турции и Сирии землетрясения – это только начало цепочки катаклизмов, которые заготовлены для нас.
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