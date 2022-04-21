Председатель Облдумы Аркадий Фомин обсудил ход капремонта школы в Лесном с подрядчиком и общественностью

В посёлке Лесной Шиловского района начался капитальный ремонт школы. 20 апреля в рамках депутатского контроля её посетил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Ход и детали работ он обсудил с представителями администрации Шиловского района, родительского комитета и подрядной организации.

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На проведение ремонта школы выделено 64 млн руб. Фомин обратил внимание участников встречи: из-за подорожания строительных материалов важно провести пересчёт стоимости работ, чтобы уложиться в смету.

— Надеюсь, мы вместе выработаем те технические решения, которые нам позволят сэкономить средства, а также в случае необходимости, в соответствии с законом, увеличить финансирование. Важно, чтобы подрядчик смог отремонтировать школу качественно и в срок, — заявил председатель регионального парламента.

Кроме обсуждения финансирования работ, на встрече подняли вопрос внешнего облика школы. Проекты оформления фасадов образовательного учреждения разработают и в ближайшее время представят жителям Лесного дизайнеры рязанского Политеха