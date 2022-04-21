Председатель Облдумы Аркадий Фомин обсудил ход капремонта школы в Лесном с подрядчиком и общественностью

В посёлке Лесной Шиловского района начался капитальный ремонт школы. 20 апреля в рамках депутатского контроля её посетил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Ход и детали работ он обсудил с представителями администрации Шиловского района, родительского комитета и подрядной организации.
На проведение ремонта школы выделено 64 млн руб. Фомин обратил внимание участников встречи: из-за подорожания строительных материалов важно провести пересчёт стоимости работ, чтобы уложиться в смету.
Кроме обсуждения финансирования работ, на встрече подняли вопрос внешнего облика школы. Проекты оформления фасадов образовательного учреждения разработают и в ближайшее время представят жителям Лесного дизайнеры рязанского Политеха