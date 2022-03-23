Правительство увеличит субсидии для автотехники на метане

Правительство России планирует увеличить ежегодные объемы субсидий производства и переоборудования автотранспорта на газомоторном топливе, сообщили «Известиям» два источника среди автопроизводителей.

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Речь идет о трех программах субсидирования: на строительство газозаправочных станций, на переоборудование автомобилей на газ и на стимулирование спроса на покупку такой техники. Первые две администрирует Минэнерго, третью — Минпромторг.

Самая широкая поддержка будет оказана стимулированию спроса на покупку автомобиля на метане (КПГ) — с 3,3 млрд рублей субсидий в год ее хотят увеличить до 10 млрд рублей, сообщил один из источников. По всем трем направлениям поддержка вырастет с 7,75 млрд рублей до 16,35 млрд рублей, подсчитали «Известия».

Увеличение объемов господдержки обсуждалось еще в начале февраля на совещании у вице-премьеров Юрия Борисова, Александра Новака и первого вице- премьера Андрея Белоусова. Но инициатива актуальна и сейчас, несмотря на введение санкций против экономики РФ со стороны западных стран, сообщили два источника.

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Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий» — «Топливный знак: кабмин на 9 млрд увеличит поддержку транспорта на газе»