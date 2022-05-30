Правила землепользования и застройки Рязани хотят изменить для строительства корпоративной спортивной инфраструктуры

Глава Рязани Татьяна Панфилова провела совещание по вопросу внесения изменений в статью 38 Правил землепользования и застройки, сообщает пресс-служба гордумы.

В обсуждении приняли участие: первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, депутаты Елена Акимкина, Сергей Дейнего, Сергей Самарский, и.о. заместителя главы администрации Рязани Сергей Савин, представители структурных подразделений администрации города, аппарата РГД.

Проект предполагает дополнить градостроительный регламент зоны предприятий I, II и III класса условно разрешенным видом использования «обеспечение занятий спортом в помещениях». Предлагаемые изменения необходимы для развития корпоративной спортивной инфраструктуры на земельном участке, который принадлежит инициатору изменений.

Предложение будет рассмотрено на публичных слушаниях.