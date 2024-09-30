Понедельник, 30 сентября, 2024

Пожары в Рязанской области: что известно официально и что говорят местные жители

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/Izhevskoe_2

Жители Рязанской области все прошедшие выходные следили за ситуацией с возгоранием сухой травы в регионе. Губернатор Павел Малков сообщил, что в области сохраняется пятый класс пожарной опасности. Также он отмечал, что самая тяжелая ситуация сложилась в Рязанском, Шиловском и Спасском районах. В последнем сгорели 10 домов в населенном пункте Воскресеновка. Из них 3 оказались домами сезонного проживания, а 7 были нежилыми. Однако огонь из-за сильного ветра распространялся быстро, сохранялась угроза жилым домам. В связи с такой непростой обстановкой в Спасском районе объявили режим ЧС.

Среди тех, кто находился в зоне риска — жители села Ижевское. Как только объявили режим ЧС, они создали Telegram-канал, в котором оперативно публиковали, что происходит в населенном пункте.

Огонь угрожающе приближался к населенным пунктам Ижевское, Кузнецовка, Иванково, Малышево. В последнем даже отключали электроэнергию и воду.

Огонь бушевал не только на полях, но и в лесах. На помощь жителям спасского района вылетал вертолет Ми-8 МЧС России. 

Местные жители в стороне не остались. Они активно помогали пожарным, в том числе предоставляя сельскохозяйственную технику. Борьба с огнем продолжалась до поздней ночи.

Пожары в Рязанской области: что известно официально и что говорят местные жители
Пожары в Рязанской области: что известно официально и что говорят местные жители

И вот поступила радостная новость: частично пожар удалось предотвратить. Жители Спасского района благодарят всех неравнодушных, кто помог отстоять населенные пункты. Особую благодарность выразили местному жителю Максиму Кузьмичеву. Он боролся с огнем на протяжении двух дней и внес значительный вклад в спасение своего села.

Но пока ситуация в регионе остается напряженно. По-прежнему сухо, жарко, нет осадков, сильный ветер — идеальные условия для стихии и опасные для местных жителей. Сотрудники МЧС просят быть особенно осторожными и воздерживаться от посещения лесов. Напомним, до отмены режима ЧС в Спасском районе запрещено посещение Окского заповедника.

В Рязанской области растет число лесных пожаров. По данным Авиалесохраны, к 30 сентября зафиксировано 29 возгораний в лесу. Огнем охвачено 105,16 га.

В Шиловском районе местные жители активно помогали пожарным бороться с пожарами. Об этом сообщается в группе «Типичное Шилово». Как пишут шиловцы, огонь с полей быстро перебрался на лесной массив. Клубы дыма были видны на много километров.

Пожарные несколько суток работали в тяжелейших условиях: сухая жаркая погода и сильный ветер только разгоняли огонь. Поэтому в социальных сетях неравнодушных шиловцев просили помочь обеспечить сотрудников МЧС дополнительной питьевой водой и по возможности организовать сух.пайки, так как покинуть место пожара они не могли даже на короткое время. И люди откликнулись: они привозили пожарным воду и еду.

Пожары в Рязанской области: что известно официально и что говорят местные жители
Пожары в Рязанской области: что известно официально и что говорят местные жители

Опасная ситуация сложилась у села Сасыкино. Как рассказывают местные жители, оно находилось в кольце огня. Но люди здесь встали одной стеной: более 100 волонтеров всех возрастов помогали бороться с огнем. У них получилось отстоять село: сейчас опасность здесь миновала. Обошлось без погибших и пострадавших.

Мы следим за ситуацией с пожарами. Новость дополняется.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Шиловском районе местные жители отстояли деревню Сасыкино

Сотрудники «Зелёного сада» высадили липовую аллею на улице Полонского

Опубликован сюжет из выгоревшей почти до тла спасской деревни

В Рязанской области к 30 сентября зафиксировали 29 лесных пожаров

В Кадомском районе в ДТП погиб водитель «четырнадцатой»

На ремонт участка дороги в Михайловском районе выделят более 450 миллионов рублей

В Волгограде подростка обвинили в изнасиловании одноклассницы

Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО

По уровню зарплат Рязань заняла 61 место из 100 крупных российских городов

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции проводят рейды 30 сентября

Сын полковника Росгвардии, устроивший смертельное ДТП, получил шанс выйти на свободу

Стало известно продолжение истории со школьниками, которые сожгли заживо ребенка в Подмосковье