Пожары в Рязанской области: что известно официально и что говорят местные жители

Жители Рязанской области все прошедшие выходные следили за ситуацией с возгоранием сухой травы в регионе. Губернатор Павел Малков сообщил, что в области сохраняется пятый класс пожарной опасности. Также он отмечал, что самая тяжелая ситуация сложилась в Рязанском, Шиловском и Спасском районах. В последнем сгорели 10 домов в населенном пункте Воскресеновка. Из них 3 оказались домами сезонного проживания, а 7 были нежилыми. Однако огонь из-за сильного ветра распространялся быстро, сохранялась угроза жилым домам. В связи с такой непростой обстановкой в Спасском районе объявили режим ЧС.

Среди тех, кто находился в зоне риска — жители села Ижевское. Как только объявили режим ЧС, они создали Telegram-канал, в котором оперативно публиковали, что происходит в населенном пункте.

Огонь угрожающе приближался к населенным пунктам Ижевское, Кузнецовка, Иванково, Малышево. В последнем даже отключали электроэнергию и воду.

Огонь бушевал не только на полях, но и в лесах. На помощь жителям спасского района вылетал вертолет Ми-8 МЧС России.

Местные жители в стороне не остались. Они активно помогали пожарным, в том числе предоставляя сельскохозяйственную технику. Борьба с огнем продолжалась до поздней ночи.

И вот поступила радостная новость: частично пожар удалось предотвратить. Жители Спасского района благодарят всех неравнодушных, кто помог отстоять населенные пункты. Особую благодарность выразили местному жителю Максиму Кузьмичеву. Он боролся с огнем на протяжении двух дней и внес значительный вклад в спасение своего села.

Но пока ситуация в регионе остается напряженно. По-прежнему сухо, жарко, нет осадков, сильный ветер — идеальные условия для стихии и опасные для местных жителей. Сотрудники МЧС просят быть особенно осторожными и воздерживаться от посещения лесов. Напомним, до отмены режима ЧС в Спасском районе запрещено посещение Окского заповедника.

В Рязанской области растет число лесных пожаров. По данным Авиалесохраны, к 30 сентября зафиксировано 29 возгораний в лесу. Огнем охвачено 105,16 га.

В Шиловском районе местные жители активно помогали пожарным бороться с пожарами. Об этом сообщается в группе «Типичное Шилово». Как пишут шиловцы, огонь с полей быстро перебрался на лесной массив. Клубы дыма были видны на много километров.

Пожарные несколько суток работали в тяжелейших условиях: сухая жаркая погода и сильный ветер только разгоняли огонь. Поэтому в социальных сетях неравнодушных шиловцев просили помочь обеспечить сотрудников МЧС дополнительной питьевой водой и по возможности организовать сух.пайки, так как покинуть место пожара они не могли даже на короткое время. И люди откликнулись: они привозили пожарным воду и еду.

Опасная ситуация сложилась у села Сасыкино. Как рассказывают местные жители, оно находилось в кольце огня. Но люди здесь встали одной стеной: более 100 волонтеров всех возрастов помогали бороться с огнем. У них получилось отстоять село: сейчас опасность здесь миновала. Обошлось без погибших и пострадавших.

Мы следим за ситуацией с пожарами. Новость дополняется.