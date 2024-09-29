Воскресенье, 29 сентября, 2024

Губернатор Павел Малков просит рязанцев воздержаться от посещения лесов

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области сохраняется пятый класс пожарной опасности. Ситуацию с пожарами прокомментировал Павел Малков на своей странице в Telegram-канале.

Он отметил, что за прошедшие сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Возникает возгорание из-за жары и сильного ветра, который достигает 18 м/с. Ветер обрывает линии электропередач, сухая трава и листва загораются от искр, а далее ветер быстро разгоняет огонь.

Самая сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах. В селе Воскресеновка сгорели 10 домов, угроза жилым домам сохраняется в селе Ижевское. В связи с этим в Спасском районе ввели режим ЧС.

К ликвидации пожара привлечено 87 человек и 33 единицы техники. На помощь рязанских пожарным вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

— Настоятельно прошу всех жителей Рязанской области воздержаться от посещения лесов, не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним, — пишет Павел Малков.

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