Губернатор Павел Малков просит рязанцев воздержаться от посещения лесов

В Рязанской области сохраняется пятый класс пожарной опасности. Ситуацию с пожарами прокомментировал Павел Малков на своей странице в Telegram-канале.

Он отметил, что за прошедшие сутки пожарные и спасатели ликвидировали 62 загорания сухой травы и мусора. Возникает возгорание из-за жары и сильного ветра, который достигает 18 м/с. Ветер обрывает линии электропередач, сухая трава и листва загораются от искр, а далее ветер быстро разгоняет огонь.

Самая сложная ситуация в Спасском, Шиловском и Рязанском районах. В селе Воскресеновка сгорели 10 домов, угроза жилым домам сохраняется в селе Ижевское. В связи с этим в Спасском районе ввели режим ЧС.

К ликвидации пожара привлечено 87 человек и 33 единицы техники. На помощь рязанских пожарным вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.