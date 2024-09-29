Воскресенье, 29 сентября, 2024

62 лесных пожара зафиксировали в Рязанской области за сутки

Автор: Кристина Аманн

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области сохраняется высокая пожарная опасность. За сутки в регионе потушили 62 пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Отмечается, что на общей площади в 140 гектаров горела сухая трава и мусор. С огнем боролись 98 единиц техники и 218 человек.

Наиболее крупные пожары зафиксировали в Спасском, Шиловском и в Путятинском районах. Местные жители публиковали в сетях фотографии и видео и сообщали, что огонь коварно приближался к жилым домам.

Ситуацию усугублял ветер, который понимался до 18м/с.

Днем ранее сотрудники МЧС сообщали о 70 пожарах, которые произошли в регионе.

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