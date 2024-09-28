За сутки в Рязанской области произошло 70 пожаров

За минувшие сутки на территории Рязанской области случилось 70 пожаров: 10 техногенных, 60 загораний травы и мусора. Статистические данные сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Наиболее сложные пожары произошли в селе Петрово Ряжского муниципального округа и деревне Макеенки Касимовского округа.

Пожар в Петрово тушили 22 человека, было задействовано 7 единиц спецтехники. К тушению привлекали добровольцев «Пожлеса». Огонь уничтожил 2 жилых дома, 3 нежилых. Пожарные смогли не допустить распространения огня на соседние здания.

В д. Макеенки огнем уничтожен нежилой дом, поврежден дом и гараж. Пожар тушили 19 человек, 6 единиц пожарной техники, также привлекались добровольцы и «Пожлес».

В Спасском районе произошло сразу 2 крупных загорания травы у с. Деревенское и с. Новики.

В регионе сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность, в течение дня прогнозируются порывы ветра до 18 м/с.