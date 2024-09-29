Воскресенье, 29 сентября, 2024

Тушить пожары в Рязанской области вылетел вертолет Ми-8 МЧС России

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от pvproductions на Freepik

К тушению пожаров, возникших в результате возгорания сухой травы, вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщает губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас все противопожарные силы приведены в полную готовность и оперативно реагируют на возникающие в области опасные ситуации. Сложная ситуация с пожарами в Рязанском, Шиловском и Спасском районе. Есть угроза жилым домам.

— Постоянно нахожусь на связи с МЧС и главами районов. Даны поручения по дополнительным мерам безопасности. Ситуацию держим на контроле, — пишет губернатор.

В Рязанской области сохраняется пятый класс пожарной опасности. В Спасском районе ввели режим ЧС. Напомним, в населенном пункте Воскресеновка уже сгорели 10 домов.

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