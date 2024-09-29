Воскресенье, 29 сентября, 2024

Из-за возгорания сухой травы в одном из населенных пунктов Спасского района оказались уничтожены 10 домов

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от pvproductions на Freepik

В Рязанской области пожарные ликвидируют несколько природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Из-за возгорания сухой травы в населенном пункте Воскресеновка Спасского района оказались уничтожена 10 домов. 3 из них были сезонного проживания, 7 — нежилых.Сохраняется угроза жилым домам селе Ижевское.

Пожар ликвидируют 87 человек, 33 единицы техники (в том числе от МЧС России по Рязанской области 35 человек 11 единиц техники). Рассматривается возможность привлечения авиации МЧС России.

Причиной пожар стал сильный ветер и жаркая погода.

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