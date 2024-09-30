Понедельник, 30 сентября, 2024

Опубликован сюжет из выгоревшей почти до тла спасской деревни Воскресеновки

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

Фото: ГТРК "Ока"

ГТРК «Ока» выпустила сюжет из спасской деревни Воскресеновка, которая почти выгорела до тла.

Жители деревни рассказали журналистам, что в 29 сентября 10 утра заметили огромный столб дыма. Затем подул ветер, и огонь за считанные минуты подобрался к домам.

— Меня так затрясло, я успела схватить только то, что под руку попалось, и пока я добежала до того дома, уже здесь все полыхало, — рассказала дачница Надежда Круч.

По данным МЧС, в огне в Воскресеновке никто не пострадал. Эвакуировать и расселять никого не пришлось. В деревне — дачные дома, прописаны всего 2 человека, но и те не живут.

— Очень много было брошенных, они деревянные, заросшие, что усугубило процесс, все очень моментально ветром разнеслось, — рассказала Нина Соломонова, глава администрации Спасского района.

Всего, по словам Соломоновой, в Воскресеновке 19 домов, из них уцелели 2-3. Журналисты «Оки» рассказывают: на пути огня, кроме Воскресеновки, стояли населённые пункты Деревенское, Иванково, Ижевское. Люди с лопатами, бочками и вёдрами вышли на окраины.

Посмотреть сюжет можно по ссылке. Подробнее о том, как в регионе борются с пожарами, читайте по ссылке.

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