В Шиловском районе местные жители отстояли деревню Сасыкино

В Шиловском районе местные жители активно помогали пожарным бороться с пожарами. Об этом сообщается в группе «Типичное Шилово». Как пишут шиловцы, огонь с полей быстро перебрался на лесной массив. Клубы дыма были видны на много километров.

Пожарные несколько суток работали в тяжелейших условиях: сухая жаркая погода и сильный ветер только разгоняли огонь. Поэтому в социальных сетях неравнодушных шиловцев просили помочь обеспечить сотрудников МЧС дополнительной питьевой водой и по возможности организовать сух.пайки, так как покинуть место пожара они не могли даже на короткое время. И люди откликнулись: они привозили пожарным воду и еду.

Опасная ситуация сложилась у села Сасыкино. Как рассказывают местные жители, оно находилось в кольце огня. Но люди здесь встали одной стеной: более 100 волонтеров всех возрастов помогали бороться с огнем. У них получилось отстоять село: сейчас опасность здесь миновала. Обошлось без погибших и пострадавших.

В Спасском районе по-прежнему сохраняется режим ЧС. Кроме полей, в регионе горят и леса.