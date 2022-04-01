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Пятница, 1 апреля, 2022

Пожару в центре Рязани присвоили повышенный ранг сложности

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Пожару в центре Рязани присвоили повышенный ранг сложности

7info7

Пожару на улице Каширина присвоили повышенный ранг сложности, сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

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Информация о том, что загорелся один из корпусов бывшего училища Связи в центре Рязани, появилась днём 1 апреля. Полыхает верхний этаж здания. Сотрудников соседнего здания, где находится «Точка кипения», эвакуировали.

Уже известно, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 12.55. В 13.12 пожарные объявили ему повышенный ранг сложности (2).

На место происшествия выехала зампред регионального правительства Анна Рослякова.

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