Пожарные в Рязанской области за сутки ликвидировали 24 возгорания

В течение суток подразделения пожарно-спасательной службы Рязанской области ликвидировали 24 пожара. Пострадавших в результате происшествий не зафиксировано, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Среди зарегистрированных происшествий — 22 случая загорания травы и мусора, а также два пожара техногенного характера.

В 6:45 24 апреля поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Захарово. На место оперативно прибыли 6 сотрудников МЧС, задействованы 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

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В 16:03 того же дня загорелась хозяйственная постройка в деревне Токарево Касимовского района. В тушении принимали участие 10 человек, привлекались 4 единицы техники. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Причины пожаров устанавливают специалисты.