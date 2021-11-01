Появились подробности ночного пожара с погибшими в Сапожке. Информацию о происшествии 7info передал источник, знакомый с ситуацией.

Пожар случился в кирпичном доме на улице Лушкина. Проживающая в нём многодетная семья считается благополучной.

Погибшие — женщина 1978 года рождения и девочка 2014 года рождения. Мальчику 2011 года рождения удалось спастись, однако он пострадал. Вертолётом санавиации с отравлением его доставили в Рязань.

Ещё один член семьи, которому удалось спастись — 20-летний юноша. Из горящего дома он выбрался через окно. Парень получил небольшие повреждения.

Напомним, по официальной информации, сообщение о происшествии поступило спасателям 1 ноября в 02.42. В тушении принимали участие 3 пожарных расчёта и 8 человек личного состава.