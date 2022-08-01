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Пострадавшие в ДТП под Костромой мать с 4-летним ребенком умерли в больнице

В больнице скончались женщина с ребенком, которые пострадали в аварии на дороге «Кострома – Красное-на-Волге» у деревни Поддубное, сообщает ГТРК Кострома.

Инцидент произошел днем в субботу, 30 июля. Известно, что столкнулись автомобиль «ВАЗ-2115» и автобус. В итоге водитель отечественной машины погиб на месте.

Его дочь и ее четырехлетнего малыша пришлось извлекать из разбитого авто спасателям.

Ребенок умер вечером в субботу, а его мама скончалась утром в воскресенье в реанимации. По словам знакомых, автомобилист был уже немолод и, возможно, ему стало плохо за рулем.

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