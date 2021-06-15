Пострадавшей в больнице имени Семашко медсестре сделали первую операцию

- Advertisement -

Сделана первая операция 27-летней медсестре, серьёзно пострадавшей во время пожара в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. Подробности сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Девушка проходит лечение в Ожоговом центре при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. После операции девушка чувствует себя удовлетворительно.

Две другие медсестры выписаны из ОКБ, лечатся дома.

Также в удовлетворительном состоянии четверо пациентов реанимации, переведённые в 3-й корпус ОКБ имени Семашко, и 61-летняя женщина, доставленная в ОКБ.