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Вторник, 15 июня, 2021
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Пострадавшей в больнице имени Семашко медсестре сделали первую операцию

7info
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Сделана первая операция 27-летней медсестре, серьёзно пострадавшей во время пожара в реанимации больницы имени Семашко в Рязани. Подробности сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Девушка проходит лечение в Ожоговом центре при НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского. После операции девушка чувствует себя удовлетворительно. 

Две другие медсестры выписаны из ОКБ, лечатся дома. 

Также в удовлетворительном состоянии четверо пациентов реанимации, переведённые в 3-й корпус ОКБ имени Семашко, и 61-летняя женщина, доставленная в ОКБ. 

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