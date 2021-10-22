Пострадавшего на пожаре в Лесном доставили в Рязань санавиацией

Пострадавшего на пожаре в посёлке Лесной доставили в Рязанскую ОКБ вертолётом санавиации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его.

Сейчас с родственниками пострадавших работают психологи Шиловского ММЦ и РязГМУ.

Напомним, пожар на предприятии «Эластик» в Шиловском районе случился утром, 22 октября. Предварительно установлено, что возгорание случилось из-за технологического процесса.

Минздрав Рязанской области информирует о 15 погибших.