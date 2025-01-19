После инцидента в рязанской школе предложили досматривать школьников перед уроками

После инцидента в рязанской школе № 47 появляться идеи досматривать школьников перед уроками. Об этом сообщает депутат Госдумы Олег Смолин в своем телеграм-канале.
Смолин прокомментировал инцидент в рязанской школе, где ученику попала в голову пластиковая пулька. По данным УМВД, шарик вылетел из игрушечного пистолета, купленного на маркетплейсе.
По мнению депутата, нужно разбираться в состоянии каждого ребенка отдельно. Смотреть на его отношения с ровесниками, преподавателями и родителями.
Преступность можно искоренить милосердием, повторяет вслед за братьями Вайнерами депутат Госдумы. Если в школах будет сформирована воспитательная среда и живое образование, будут побеждены формализм и бюрократия, преступность сойдет на нет.
Ранее Госдума предложила на законодательном уровне запретить продажу пневматического оружия людям младше 18 лет.