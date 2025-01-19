После инцидента в рязанской школе предложили досматривать школьников перед уроками

После инцидента в рязанской школе № 47 появляться идеи досматривать школьников перед уроками. Об этом сообщает депутат Госдумы Олег Смолин в своем телеграм-канале.

Смолин прокомментировал инцидент в рязанской школе, где ученику попала в голову пластиковая пулька. По данным УМВД, шарик вылетел из игрушечного пистолета, купленного на маркетплейсе.

«Я думаю, невозможно, чтобы никто в школе не мог пронести ни пластмассовый пистолет, ни пластмассовый нож, ни какое-то другое оружие, потому что досматривать всех детей в деталях накануне уроков невозможно», — считает Олег Смолин.

По мнению депутата, нужно разбираться в состоянии каждого ребенка отдельно. Смотреть на его отношения с ровесниками, преподавателями и родителями.

«Когда мы говорим о социальном явлении, мы должны понимать, что количество актов насилия в школе у нас сейчас, пожалуй, второе после США. С моей точки зрения, корни более глубокие. К тому же у нас формалистская система образования взамен образования личностного, живого», — отметил Олег Смолин. Реклама

Преступность можно искоренить милосердием, повторяет вслед за братьями Вайнерами депутат Госдумы. Если в школах будет сформирована воспитательная среда и живое образование, будут побеждены формализм и бюрократия, преступность сойдет на нет.

Ранее Госдума предложила на законодательном уровне запретить продажу пневматического оружия людям младше 18 лет.