После случая в Рязани в Госдуме предложили запретить продажу пневматов детям

В России необходимо на законодательном уровне запретить продажу пневматического оружия людям младше 18 лет. Об этом заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).

Гусев прокомментировал инцидент в рязанской школе, где ученику попала в голову пластиковая пулька. По данным УМВД, шарик вылетел из игрушечного пистолета, купленного на маркетплейсе.

Гусев говорит о купленном пневмате.

— Считаю правильным законодательно разрешить продавать пневматическое оружие только людям, достигшим 18-летнего возраста. Чтобы пули перестали калечить наших детей, — цитирует политика РИА Новости. Реклама

Депутат рассказал, что сейчас пневматическое оружие, мощность которого менее 3 Дж, могут купить несовершеннолетние. Оно примерно в 30 раз слабее боевых аналогов, мощность которых начинается от 90 Дж.