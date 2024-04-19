Порядок регистрации домашних животных на территории Рязанской области

1. Настоящий Порядок разработан соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», частью 6.13 статьи 13 Закона Рязанской области от 18.04.2008 № 48-ОЗ «О Правительстве Рязанской области», постановлением Правительства Рязанской области от 19.03.2024 № 75 «О дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу» и определяет процедуру регистрации и снятия с учета домашних животных на территории Рязанской области.

2. Регистрация домашних животных производится в электронном виде и включает в себя:

— внесение в Реестр домашних животных Рязанской области (далее — Реестр) информации о домашнем животном, его владельце, идентификационного номера домашнего животного;

— выдачу владельцу домашнего животного (далее – владелец, заявитель) выписки из Реестра, содержащей сведения, указанные в абзацах втором, четвертом подпункта 3 пункта 6, абзацах втором – седьмом подпункта 4 пункта 12 настоящего Порядка.

3. Регистрация собак на территории Рязанской области является обязательной. Регистрация иных видов домашних животных является добровольной.

4. Регистрация домашних животных осуществляется ветеринарными специалистами в государственных учреждениях ветеринарии Рязанской области (далее – Учреждение ветеринарии), подведомственных главному управлению ветеринарии Рязанской области (далее – Главное управление).

Адреса и контактные телефоны Учреждений ветеринарии, осуществляющих регистрацию домашних животных, размещены на официальном сайте Главного управления (https://giv.ryazan.gov.ru).

5. Для регистрации владелец домашнего животного:

— представляет лично в Учреждение ветеринарии заявление о регистрации домашнего животного (далее — заявление) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональные центры) либо через Учреждения ветеринарии — по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

— с использованием государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — Единый портал) записывается в режиме реального времени на регистрацию домашнего животного. Посредством сервиса владелец животного определяет удобные время и дату посещения Учреждения ветеринарии для проведения регистрации домашнего животного из интервалов, определенных Рязанской областной ветеринарной станцией.

Обработка персональных данных владельца, представленных при регистрации домашнего животного, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

6. В заявление вносятся следующие сведения:

1) адрес учреждения ветеринарии, по которому заявитель планирует осуществить регистрацию домашнего животного;

2) дата и время осуществления государственной регистрации домашнего животного исходя из интервалов, определенных Рязанской областной ветеринарной станцией (в случае представления заявления в многофункциональный центр);

3) информация о владельце домашнего животного:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);

данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан) или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

адрес места жительства или места пребывания;

номер телефона и адрес электронной почты;

4) информация о домашнем животном:

вид домашнего животного;

дата рождения (если неизвестна – год рождения);

пол;

кличка;

порода;

окрас (указывается в соответствии с общепринятыми наименованиями окраса животных);

идентификационный номер электронного чипа (далее — чип) (при наличии);

информация о вакцинации от бешенства (при наличии);

адрес фактического местонахождения домашнего животного;

7. Учреждение ветеринарии или многофункциональный центр регистрирует заявление в день его представления.

В случае представления заявления через многофункциональный центр или Учреждение ветеринарии дата и время осуществления государственной регистрации домашнего животного определяются владельцем, посредством выбора доступных даты и времени из интервалов, определенных Учреждением ветеринарии.

Срок передачи многофункциональным центром принятого им заявления в Учреждение ветеринарии не должен превышать одного рабочего дня, следующего за днем представления заявления.

8. Государственная регистрация домашнего животного осуществляется в течение десяти календарных дней со дня представления заявления.

9. Регистрация домашних животных осуществляется бесплатно.

10. Наличие чипа является обязательным условием для регистрации собак.

Установка чипа иным видам домашних животных производится по желанию владельца домашнего животного и при наличии физической возможности его установки в зависимости от видовой принадлежности домашнего животного. В случае регистрации домашнего животного без установки чипа в поле «номер электронного чипа» указываются нули.

11. Регистрация домашнего животного производится ветеринарным специалистом Учреждения ветеринарии в определенные владельцем даты и время.

Ветеринарному специалисту Учреждения ветеринарии владелец представляет:

1) документ, удостоверяющий личность владельца в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) регистрируемое домашнее животное;

3) ветеринарный паспорт регистрируемого домашнего животного с отметкой о вакцинации против бешенства (при наличии).

Основаниями для отказа в проведении регистрации домашнего животного является не представление заявителем регистрируемого домашнего животного, документа, удостоверяющего личность владельца в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. При регистрации домашнего животного ветеринарный специалист Учреждения ветеринарии:

1) в случае наличия чипа считывает его данные – идентификационный номер;

2) в случае отсутствия чипа – устанавливает чип. Чип и его установка оплачивается владельцем домашнего животного в соответствии с прейскурантом на ветеринарные услуги, утвержденным Учреждением ветеринарии, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг», постановлением главного управления ветеринарии Рязанской области от 13.05.2019 № 4 «Об утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений Рязанской области, подведомственных главному управлению ветеринарии Рязанской области, для граждан и юридических лиц»;

3) фотографирует регистрируемое домашнее животное;

4) вносит в Реестр следующую информацию о домашнем животном:

вид домашнего животного;

дата рождения (если неизвестна – год рождения);

пол;

кличка;

порода;

окрас (указывается в соответствии с общепринятыми наименованиями окраса животных);

идентификационный номер электронного чипа (далее — чип) (при наличии);

информация о вакцинации против бешенства (дата проведения, вид вакцины, серия, наименование вакцины (в случае, отсутствия информации – вакцинирует против бешенства);

адрес фактического местонахождения домашнего животного.

13. После завершения регистрации домашнего животного владельцу домашнего животного выдается выписка из Реестра.

В течение трех рабочих дней выписка из Реестра размещается на Едином портале в личном кабинете владельца, независимо от способа подачи заявления.

14. Внесение изменений в Реестр осуществляется при обращении владельца в соответствии с процедурой, установленном пунктами 6 и 13 Порядка.

Информация о смене владельца домашнего животного размещается на Едином портале в личном кабинете прежнего владельца домашнего животного или предоставляется прежнему владельцу домашнего животного при личном обращении в Учреждение ветеринарии, в течение трех рабочих дней со дня завершения регистрации домашнего животного новым владельцем.

15. В случае естественной смерти или гибели домашнего животного владельцу в течение 14 календарных дней необходимо обратиться в Учреждение ветеринарии в соответствии с процедурой, установленном в пункте 7 настоящего Порядка, и представить сведения об утилизации трупа указанного домашнего животного для внесения в Реестр отметки о снятии домашнего животного с регистрационного учета.

Информация о снятии домашнего животного с регистрационного учета размещается на Едином портале в личном кабинете заявителя или предоставляется заявителю при личном обращении в Учреждение ветеринарии, в течение трех рабочих дней со дня обращения. В случае кремации домашнего животного в государственном бюджетном учреждении Рязанской области «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» информация об этом вносится в Реестр ветеринарным специалистом в день проведения кремации.