Новости России

Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в Сочи, стало плохо в поезде, рассказала «МК» их попутчица.

По ее словам, 35-летняя Дарья и 37-летний Максим вместе с двумя дочерями 13 и 4 лет были из Комсомольска-на-Амуре. Они ехали после отпуска в Адлере до Москвы, а там планировали пересесть на самолет. Незадолго до рейса взрослые выпили чачу.

Первой стало плохо Дарье, у нее пропало зрение, затем женщина потеряла сознание. Сотрудники поезда приняли решение вызывать реанимацию, но состав уже отъехал от больших населенных пунктов. На ближайшей техстанции подъехала бригада скорой, ее вынесли на носилках. Вскоре пациентка умерла. О смерти Максима собеседница издания узнала из новостей.

«Я до сих пор не могу оправиться от шока. Обычные люди, не алкоголики какие-то. Веселые, отдохнувшие. Дети у них замечательные. Просто в голове не укладывается, как такое может быть», — отметила женщина.

Как добавила она, семейная пара думала, что у них «просто похмелье». Дети погибших временно находятся в Москве. Их передадут родственникам.

По данным СК, от отравления самодельной чачей погибли не менее десяти человек. Возбуждено уголовное дело.

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
С 5 августа 2025 года протоиерей Дмитрий Галичников освобожден от должности настоятеля Благовещенской церкви города Рязани и назначен настоятелем храма Рождества Богородицы села Глебово Рязанского района.

Жители Екатеринбурга пожаловались на освободившегося убийцу, который знакомится в...
Подготовка образовательных учреждений региона к новому учебному году вступила в завершающую стадию. Депутаты Рязанской областной Думы контролируют выполнение всех запланированных работ.
Бывшая участница «Дома-2» Полина Малинина могла умереть в Нижнем...
В храме «Большое Вознесение» в Москве простились со спортивным...
По его словам, на фоне военных неудач на фронте Украина может активизировать действия диверсионного характера.
По предварительной информации, автомобиль Honda Elysion совершил наезд на барьерное ограждение.
Завершение ремонтных работ планируется в конце августа.
Из-за аварии образовалась большая пробка при движении в сторону Канищева. 