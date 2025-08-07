Попутчица погибшей от чачи семейной пары раскрыла детали трагедии

Семейной паре, выпившей паленую чачу с рынка «Казачий» в Сочи, стало плохо в поезде, рассказала «МК» их попутчица.

По ее словам, 35-летняя Дарья и 37-летний Максим вместе с двумя дочерями 13 и 4 лет были из Комсомольска-на-Амуре. Они ехали после отпуска в Адлере до Москвы, а там планировали пересесть на самолет. Незадолго до рейса взрослые выпили чачу.

Первой стало плохо Дарье, у нее пропало зрение, затем женщина потеряла сознание. Сотрудники поезда приняли решение вызывать реанимацию, но состав уже отъехал от больших населенных пунктов. На ближайшей техстанции подъехала бригада скорой, ее вынесли на носилках. Вскоре пациентка умерла. О смерти Максима собеседница издания узнала из новостей.

«Я до сих пор не могу оправиться от шока. Обычные люди, не алкоголики какие-то. Веселые, отдохнувшие. Дети у них замечательные. Просто в голове не укладывается, как такое может быть», — отметила женщина.

Как добавила она, семейная пара думала, что у них «просто похмелье». Дети погибших временно находятся в Москве. Их передадут родственникам.

По данным СК, от отравления самодельной чачей погибли не менее десяти человек. Возбуждено уголовное дело.