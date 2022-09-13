Вторник, 13 сентября, 2022
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Полиция сообщила подробности ДТП со служебным автомобилем в Рязани

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Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила подробности ДТП со служебным автомобилем полиции. В нём пострадала директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.

Столкновение полицейского ГАЗ 2705 с «Мерседес Бенц GLE 400» произошло на автодороге М5 «Урал» 13 сентября в 11.40. Сообщается, что служебный автомобиль двигался со специальными свето-звуковыми сигналами.

Женщина-водитель иномарки получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

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