Полиция сообщила подробности ДТП со служебным автомобилем в Рязани

Пресс-служба регионального управления ГИБДД сообщила подробности ДТП со служебным автомобилем полиции. В нём пострадала директор женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» Светлана Подоль.

Столкновение полицейского ГАЗ 2705 с «Мерседес Бенц GLE 400» произошло на автодороге М5 «Урал» 13 сентября в 11.40. Сообщается, что служебный автомобиль двигался со специальными свето-звуковыми сигналами.

Женщина-водитель иномарки получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.