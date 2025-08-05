Полиция провела рейды в Рязани, за два дня задержаны более 130 человек

В пятницу и субботу в Рязани прошёл комплекс профилактических мероприятий, направленных на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного законодательства, а также выявление и пресечение правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ходе рейдов в различные отделы полиции было доставлено более 130 человек. Среди них — 10 задержанных за мелкое хулиганство в центре города, 6 человек — за распитие алкоголя в общественных местах, а также один гражданин, находившийся в федеральном розыске.

Сотрудники полиции обеспечивали охрану порядка на массовых мероприятиях, прошедших в выходные. Среди них — празднование Дня ВДВ на стадионе «Спартак», где собралось около 5 тысяч человек, и фестиваль «Атмосфера» в селе Ижевское Спасского района с участием около 2 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Также в рамках мероприятий было выявлено и пресечено 18 нарушений миграционного законодательства на территории Рязани. Дополнительно ещё 14 подобных нарушений выявили в Рязанском, Касимовском, Рыбновском, Захаровском, Скопинском и Спасском районах области.

Полиция Рязанской области продолжит проведение профилактических рейдов в целях обеспечения безопасности и правопорядка.