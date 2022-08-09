Полицейский на внедорожнике выехал на встречку и сбил подростка в Уфе

Сотрудник полиции во время отпуска сбил на личном автомобиле подростка в Уфе, пострадавший госпитализирован, правоохранитель будет уволен, сообщили РИА Новости в МВД по Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошёл в поселке Нагаево Октябрьского района Уфы.

«Водитель автомобиля Chevrolet Niva, выехав на встречную полосу для совершения обгона, допустил наезд на пешехода, 15-летний подросток с травмами доставлен в больницу», — рассказали в МВД.

Собеседник отметил, что водитель был задержан. «В ходе оформления ДТП было установлено, что он является сотрудником отдела полиции №7 УМВД России по Уфе, который находился в очередном отпуске и был на личном автомобиле», — пояснили в ведомстве.

Министром внутренних дел по Башкирии генерал-лейтенантом полиции Романом Деевым назначена служебная проверка.

«По результатам проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — добавили в полиции.

Telegram-каналы пишут, что подросток получил множественные переломы и находится в реанимации.

В СУСК РФ по Башкирии сообщили, что после аварии водитель скрылся с места происшествия.