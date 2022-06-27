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Понедельник, 27 июня, 2022

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на Южной окружной, в котором погибла сотрудница полиции

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на Южной окружной, в котором погибла сотрудница полиции

Полиция устанавливает подробности смертельного ДТП, которое произошло на Южной окружной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области.

Трагический инцидент случился 26 июня примерно в 06.00 на 186-м километре трассы М5. По предварительной информации, 27-летний сотрудник одного из подразделений Управления МВД в нерабочее время ехал на машине Hyundai Solaris. Мужчина не справился с управлением, его автомобиль врезался в столб. Во время происшествия он был не в форме.

В ДТП погибла сотрудница полиции. Она также была не в форме, в момент ДТП было её нерабочее время. Также травмы получили два пассажира – 27-летняя женщина и 28-летний мужчина. Их потребовалась помощь медиков.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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