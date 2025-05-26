Полицейские пресекли продажу ружья и более 270 патронов в Рязанской области

В Рязанской области сотрудники полиции провели операцию по пресечению продажи ружья и более 270 патронов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Полицейским стало известно, что 55-летний житель Рыбновского района собирается продать обрез охотничьего ружья и патроны разного калибра. В лесу Спасского района мужчина передал покупателю оружие и пакет с охотничьими боеприпасами за 10 тысяч рублей. После сделки полицейские с помощью спецназа задержали злоумышленника.

Из незаконного оборота изъяли обрез охотничьего ружья, вставку в ствол ружья для стрельбы мелкокалиберными патронами, 67 патронов для охотничьего ружья, 63 патрона калибра 5,6 мм и 142 патрона для автомата Калашникова калибра 7,62.

По предварительной информации, подозреваемый в 90-х годах прошлого века приобрёл этот арсенал у приятеля, а когда тот умер, решил продать опасные предметы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 Уголовного кодекса РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Ведётся следствие.