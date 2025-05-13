Погрузка строительных грузов на железной дороге в Рязанской области выросла в январе–апреле 2025 года

В январе–апреле 2025 года погрузка строительных грузов на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 21,7 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой, в том числе, погружено:

— нефти и нефтепродуктов — 1,9 млн тонн (-32,1% к январю-апрелю 2024 года);

Реклама

— химикатов и соды — 70,7 тыс. тонн (- 23,9%);

— лома черных металлов — 39,4 тыс. тонн (- 9%);

— метизов — 5,9 тыс. тонн (+ 0,4%);

— промышленного сырья и формовочных материалов — 8,6 тыс. тонн (рост более чем в 4 раза).

Всего в январе–апреле 2025 года на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области погружено 2,2 млн тонн грузов, что на 33,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.