Погрузка строительных грузов на железной дороге в Рязанской области выросла в январе–апреле 2025 года

В январе–апреле 2025 года погрузка строительных грузов на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 21,7 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой, в том числе, погружено:
— нефти и нефтепродуктов — 1,9 млн тонн (-32,1% к январю-апрелю 2024 года);
— химикатов и соды — 70,7 тыс. тонн (- 23,9%);
— лома черных металлов — 39,4 тыс. тонн (- 9%);
— метизов — 5,9 тыс. тонн (+ 0,4%);
— промышленного сырья и формовочных материалов — 8,6 тыс. тонн (рост более чем в 4 раза).
Всего в январе–апреле 2025 года на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области погружено 2,2 млн тонн грузов, что на 33,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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