Очевидец рассказала подробности трагедии в реке Вологде, где погиб 7-летний мальчик и его мама, сообщила «Вологда-поиск».

По ее словам, семья решила прокатиться на лодке. При совершении маневра лодка перевернулась. Выплыть удалось отцу мальчика и его знакомому.

«Мальчика на винт намотало. Сосед на лодке пытался спасти. Но уже поздно было. Сосед сказал, что они дамбу пытались переплыть, и когда он лодку подтащил к берегу, ноги мальчик вверху торчали. Он хотел его вытащить за ножки, но отец сказал, что его на винт намотало», – пояснила собеседница портала.

Спасатели сумели найти мать ребенка только через час с небольшим после случившегося. Ребенок находился рядом с перевернувшейся лодкой ножками вверх. Возбуждено уголовное дело.