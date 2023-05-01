spot_img
Понедельник, 1 мая, 2023

Погибший в реке Вологде ребенок был намотан на винт лодки

Очевидец рассказала подробности трагедии в реке Вологде, где погиб 7-летний мальчик и его мама, сообщила «Вологда-поиск».

По ее словам, семья решила прокатиться на лодке. При совершении маневра лодка перевернулась. Выплыть удалось отцу мальчика и его знакомому.

«Мальчика на винт намотало. Сосед на лодке пытался спасти. Но уже поздно было. Сосед сказал, что они дамбу пытались переплыть, и когда он лодку подтащил к берегу, ноги мальчик вверху торчали. Он хотел его вытащить за ножки, но отец сказал, что его на винт намотало», – пояснила собеседница портала.

Спасатели сумели найти мать ребенка только через час с небольшим после случившегося. Ребенок находился рядом с перевернувшейся лодкой ножками вверх. Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации