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Вторник, 10 августа, 2021
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Погибшего на Борковском карьере ребёнка учил плавать пьяный отец

7info7
Погибшего на Борковском карьере ребёнка учил плавать пьяный отец
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Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области обнародовала подробности гибели пятилетнего ребёнка на Борковском карьере.

По предварительным данным, вечером, 9 августа, рязанец с детьми и компанией знакомых отдыхал на необорудованном пляже. Мужчина был пьян. Со своим сыном он зашёл в воду и начал учить ребёнка плавать.

В какой-то момент отец потерял координацию и обнаружил, что сына нет рядом. Маленький мальчик в итоге не смогу выплыть, нахлебался воды и погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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