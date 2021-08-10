Погибшего на Борковском карьере ребёнка учил плавать пьяный отец

- Advertisement -

Пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области обнародовала подробности гибели пятилетнего ребёнка на Борковском карьере.

По предварительным данным, вечером, 9 августа, рязанец с детьми и компанией знакомых отдыхал на необорудованном пляже. Мужчина был пьян. Со своим сыном он зашёл в воду и начал учить ребёнка плавать.

В какой-то момент отец потерял координацию и обнаружил, что сына нет рядом. Маленький мальчик в итоге не смогу выплыть, нахлебался воды и погиб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.