Воскресенье, 20 августа, 2023
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Погибшая в Рязани участница шоу «Пацанки» имела проблемы с алкоголем

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Фото: vk.com/show_pacanki

Погибшая при падении с 22-го этажа участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова имела проблемы с алкоголем, заявила 360 коллега девушки по проекту Диана Янголенко.

— Она, когда пьет, у нее вообще нормально так фляга посвистывает, — заявила Янголенко журналистам.

Михайлова часто публиковала в соцсетях фотографии, сделанные на балконах высотных домой. Судя по ним, страха высоты у девушки не было.

Михайлова погибла при падении с 22-го этажа дома № 18 на улице Чкалова в Рязани вечером 19 августа.

Девушка участвовала в 7-м сезоне шоу «Пацанки», при этом на детекторе лжи выяснилось, что она врала о работе в эскорте, стриптизе, трудных отношениях с родителями. Узнав правду, организаторы выгнали Юлию с проекта.

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По словам Михайловой, перед этим она 3 месяца жила в Малоярославце, перенесла тяжёлый период в жизни, после которого смогла встать на ноги.

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