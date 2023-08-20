Погибшая в Рязани участница шоу «Пацанки» имела проблемы с алкоголем

Погибшая при падении с 22-го этажа участница шоу «Пацанки» Юлия Михайлова имела проблемы с алкоголем, заявила 360 коллега девушки по проекту Диана Янголенко.

— Она, когда пьет, у нее вообще нормально так фляга посвистывает, — заявила Янголенко журналистам.

Михайлова часто публиковала в соцсетях фотографии, сделанные на балконах высотных домой. Судя по ним, страха высоты у девушки не было.

Михайлова погибла при падении с 22-го этажа дома № 18 на улице Чкалова в Рязани вечером 19 августа.

Девушка участвовала в 7-м сезоне шоу «Пацанки», при этом на детекторе лжи выяснилось, что она врала о работе в эскорте, стриптизе, трудных отношениях с родителями. Узнав правду, организаторы выгнали Юлию с проекта.