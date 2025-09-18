Подпольное казино обнаружили в Рязани, на организатора завели дело 

Московским межрайонным следственным отделом СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета вне игорной зоны — по части 1 статьи 171.2 УК РФ.

По данным следствия, в июне 2025 года в нежилом помещении одного из жилых домов в Рязани мужчина организовал и проводил азартные игры.

Для конспирации вход в помещение был возможен только по предварительной записи — и только для тех, кто ранее был знаком подозреваемому. Посторонних не пускали.

Незаконную деятельность выявили сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области. Изъяли 18 единиц игрового оборудования.

По делу проводятся следственные действия — чтобы установить все обстоятельства преступления.