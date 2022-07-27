Подозреваемый в убийстве девушки в Новосибирске оказался гражданином Таджикистана

Ранее судимый 27-летний мужчина, который в Новосибирске после конфликта на почве ревности не менее чем 15 ударами ножа на улице убил 17-летнюю девушку – гражданин Таджикистана, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов. Подозреваемый был задержан по горячим следам в другом районе города.

«Таджик… У него временная регистрация в России до 2023 года», — сообщил собеседник агентства.

По данным СК, вечером во вторник на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры он нанес девушке не менее 15 ударов ножом, от полученных телесных повреждений та скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным МВД, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На его задержание были ориентированы все наружные наряды полиции, и около 09.00 (05.00 мск) 27 июля сотрудники ДПС задержали мужчину в Ленинском районе. В главке уточнили, что задержанный планировал уехать из России.

В настоящее время с мужчиной работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.