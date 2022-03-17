Подметательно-уборочная техника вышла на улицы Рязани

На улицы Рязани вышла подметательно-уборочная техника. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба мэрии.

- Реклама -

Первый маршрут техники пройдёт по центру. Это улицы Циолковского, Ленина, Свободы, Первомайскому проспекту, Московскому шоссе и другим улицам. Пока ночью сохраняются низкие температуры, поэтому было принято решение выводить технику днём, чтобы как можно быстрее убрать с улиц оставшийся с зимы песок и грунтовые наносы.

В городе ежедневно подметают тротуары. Спецтехника и сотрудники работали на участках улиц, где растаял снег – Октябрьской, Молодцова, Станкозаводской, Интернациональной, сквере 60-летия Победы, Циолковского, Новой, Касимовском шоссе, Советской Армии.

От снега чистили тротуар на улице Зубковой, погрузчик расчищал пешеходные переходы на перекрестке улиц Весенней и Чкалова. Обрабатывали от гололеда пешеходные зоны на улицах Новоселов, Тимуровцев, сквере им. В.Ф. Уткина, бульваре Есенина.

- Реклама -

Мусор собирали в скверах микрорайонов Канищево и Приокском, улицах Советской Армии, Касимовском шоссе, Тимуровцев, Куйбышевском шоссе, Зубковой, Первомайском проспекте, Ленина, Почтовой, Лыбедском бульваре.

На Куйбышевском шоссе и улице Молодцова обрезают деревья, поднятие крон проводили на улице Введенской. Вывозили ветки с улиц Вокзальной, Молодцова, с остановки «Кирпичный завод» вывозили древесные отходы.

Бригады мехуборки очищали снег и наледь с проезжей части на улице Шевченко. В ночь с 17 на 18 марта работы по вывозу снега продолжат на улицах Крупской, Куйбышевском и Касимовском шоссе.