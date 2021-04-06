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Вторник, 6 апреля, 2021
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Под Рязанью затопило дорогу на Заокское

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Дорогу к населённным пунктам Заокское, Коростово Рязанского района затопило. Фотографию разместил ВКонтакте депутат Рязанской областной Думы Владислав Сафронов. 

– Под Шумашью уже затопило дорогу на Заокское и Коростово, – написал Сафронов.

Снимок сделан утром 6 апреля. 

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