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Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»

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12 августа в селе Глебово-Городище в Рыбновском районе состоялся традиционный фестиваль «Битва на Воже», который приурочили к 645-летию победы в битве русского войска над Золотой Ордой на реке Воже.

В мероприятиях фестиваля принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков. Приветствуя гостей, глава региона подчеркнул, что Битва на реке Воже положила начало освобождению от монголо-татарского ига и имела важное историческое значение.

– Эта битва показала, что русский народ невозможно победить. Для защиты нашей Родины и сейчас все объединились и уверены: победа будет за нами, – сказал глава региона. – Важно изучать историю Отечества и знать её  ключевые события. Фестиваль «Битва на Воже» помогает сохранить историческую память.

Праздник стартовал с крестного хода. Была отслужена лития во славу воинства русского. Губернатор вместе с почётными гостями  возложил цветы и гирлянду Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.

Гости фестиваля могли посетить интерактивные площадки и мастер-классы. Работали выставки музеев и библиотек, экспозиция Рязанского историко-архитектурного музея, где можно было ознакомиться с находками, найденными археологической экспедицией. Были представлены коллекции исторических ратных доспехов и оружия эпохи раннего средневековья,  исторические костюмы, предметы одежды и быта. Мастера народных промыслов представили на ярмарке свои изделия и сувениры. Отдельная площадка была посвящена современным образцам  вооружения и техники. Действовал мобильный пункт отбора на службу по контракту.

Самой зрелищной частью фестиваля стало театрализованное представление с элементами  реконструкции битвы на Воже, показательными выступлениями исторических клубов Рязанской, Московской, Владимирской, Тульской областей.

Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»
Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»

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