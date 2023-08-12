Под Рязанью завершился традиционный фестиваль «Битва на Воже»

12 августа в селе Глебово-Городище в Рыбновском районе состоялся традиционный фестиваль «Битва на Воже», который приурочили к 645-летию победы в битве русского войска над Золотой Ордой на реке Воже.

В мероприятиях фестиваля принял участие губернатор Рязанской области Павел Малков. Приветствуя гостей, глава региона подчеркнул, что Битва на реке Воже положила начало освобождению от монголо-татарского ига и имела важное историческое значение.

– Эта битва показала, что русский народ невозможно победить. Для защиты нашей Родины и сейчас все объединились и уверены: победа будет за нами, – сказал глава региона. – Важно изучать историю Отечества и знать её ключевые события. Фестиваль «Битва на Воже» помогает сохранить историческую память.

Праздник стартовал с крестного хода. Была отслужена лития во славу воинства русского. Губернатор вместе с почётными гостями возложил цветы и гирлянду Памяти и Славы к памятнику защитникам русских земель.

Гости фестиваля могли посетить интерактивные площадки и мастер-классы. Работали выставки музеев и библиотек, экспозиция Рязанского историко-архитектурного музея, где можно было ознакомиться с находками, найденными археологической экспедицией. Были представлены коллекции исторических ратных доспехов и оружия эпохи раннего средневековья, исторические костюмы, предметы одежды и быта. Мастера народных промыслов представили на ярмарке свои изделия и сувениры. Отдельная площадка была посвящена современным образцам вооружения и техники. Действовал мобильный пункт отбора на службу по контракту.

Самой зрелищной частью фестиваля стало театрализованное представление с элементами реконструкции битвы на Воже, показательными выступлениями исторических клубов Рязанской, Московской, Владимирской, Тульской областей.