Под Рязанью пенсионерка на Land Cruiser устроила ДТП

2 мая под Рязанью 60-летняя женщина за рулём Land Cruiser, по предварительной информации, не уступила дорогу другому автомобилю и устроила ДТП. Подробности происшествия обнародовала Госавтоинспекция.

- Реклама -

Всё случилось приблизительно в 17.10 на 21-м километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин». Пенсионерка столкнулась с Mitsubishi Lancer, которым управлял 30-летний житель Пронского района.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка Mitsubishi. Она получила травмы.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.