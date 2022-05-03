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Вторник, 3 мая, 2022

Под Рязанью пенсионерка на Land Cruiser устроила ДТП

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Под Рязанью пенсионерка на Land Cruiser устроила ДТП

7info7

2 мая под Рязанью 60-летняя женщина за рулём Land Cruiser, по предварительной информации, не уступила дорогу другому автомобилю и устроила ДТП. Подробности происшествия обнародовала Госавтоинспекция.

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Всё случилось приблизительно в 17.10 на 21-м километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин». Пенсионерка столкнулась с Mitsubishi Lancer, которым управлял 30-летний житель Пронского района.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка Mitsubishi. Она получила травмы.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку.

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