Под Рязанью начинается строительство двух крупных инфраструктурных проектов

18 марта в Рязани подписано дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения между правительством Рязанской области и Федеральным дорожным агентством. В церемонии приняли участие губернатор Рязанской области Павел Малков и руководитель Росавтодора Роман Новиков, который посетил регион в рамках рабочей поездки по субъектам ЦФО. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Губернатор Павел Малков и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков обсудили вопросы развития федеральной, региональной и местной дорожной сети, а также повышения безопасности дорожного движения в Рязанской области. Было подписано дополнительное соглашение к меморандуму с актуализированным перечнем дорожных работ на 2025 год и объемами их финансирования.

«Продолжаем важную для жителей области работу: последовательно приводим дороги в порядок. Видим от Росавтодора большое внимание к Рязанской области и рассчитываем на дальнейшее укрепление взаимодействия и сотрудничества. Соглашение актуализировано в соответствии со всеми задачами. В этом году при поддержке федерального центра и содействии Росавтодора начнем строительство двух крупных инфраструктурных проектов. Принципиально важный для региона объект – новый мост через Оку, и Южный обход Рязани, который выведет из города транзитный транспорт», – сказал Павел Малков. Он добавил, что протяженность обхода на участке трассы М-5 «Урал» составит 26,5 км, по проекту предусмотрено строительство одной эстакады, трех транспортных развязок, семи мостов и семи путепроводов.

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Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков подчеркнул, что планомерная совместная работа с региональной проектной командой будет продолжена. «В числе приоритетных проектов Рязанской области – строительство мостового перехода через Оку и участка трассы М-5 «Урал» на Южном обходе Рязани. Необходимо обеспечить выполнение всех работ в соответствии с производственным графиком. Безусловно, реализация обозначенных проектов положительным образом скажется на качественном развитии дорожной инфраструктуры региона», – сказал Роман Новиков. Подводя итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», руководитель Росавтодора отметил, что регион выполнил все показатели, и выразил уверенность, что новый этап дорожной деятельности в Рязанской области в соответствии с нацпроектом «Инфраструктура для жизни» будет не менее успешным.

В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области отремонтируют более 136 км региональных дорог в 13 муниципалитетах. Также в соответствии программой дорожных работ на период 2025–2030 годов в регионе предусмотрено строительство и реконструкция 26,5 км федеральных дорог, а также проведение работ по ремонту и содержанию на еще 39,7 км.