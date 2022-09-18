Под Петербургом педофил-мазохист развращал маленьких девочек в лесу

Полицейские задержали педофила-мазохиста и его подельницу, которые творили ужасные вещи с детьми в Ленобласти, пишет КП.

Выяснилось, что 31-летний мужчина заставлять несовершеннолетних вступать в с ним интимные отношения. На данный момент известно о двух жертвах насилия: девочках 10 и 12 лет. Также он просил их использовать сексуальные игрушки.

«Я их просил доминировать надо мной, давать пощечины. Раздевался догола», – рассказал мужчина на допросе.

Ему помогала 18-летняя жительница поселка Большая Ижора, которая заманивала детей в заброшенное здание в соседнем лесу. За это маньяк давал девушке немного денег.

Возбуждены уголовные дела, расследование и поиск жертв педофила продолжается.