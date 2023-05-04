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Четверг, 4 мая, 2023

Под Артемовском погиб боец, чей полный тезка задушил девушку полотенцем

В Мотыгинской школе в Красноярском крае сообщили о смерти бойца Сергея Попова в начале марта в боях под Артемовском, сообщил ТВК.

Мужчине было 28 лет. Он отправился в зону проведения специальной военной операции в составе «Группы Вагнера».

Учебное заведение выразило соболезнования семье погибшего и посвятило ему стихотворение.

В 2018 году полный тезка Сергея задушил девушку полотенцем в Новогоднюю ночь. По информации Ленинского районного суда, злоумышленник познакомился с девушкой в общежитии и вступил с ней в половую связь. После этого он попросил новую знакомую уйти, но та отказалась.

Тогда осужденный стащил ее за щиколотки с дивана, сел сзади и задушил полотенцем. Затем он завернул тело в ковер и попытался спрятать. Мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы, в том числе за угон автомобиля.

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