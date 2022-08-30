Вторник, 30 августа, 2022
7info

Почти 25 тыс тонн воды сбросили в Рязанской области в ходе борьбы с лесными пожарами

Photo by form PxHere

В Рязанской области с начала операции по борьбе с пожарами сброшено 24,7 тысячи тонн воды, ещё свыше 3,2 тысячи тонн воды использовано для тушения возгораний в Нижегородской области и Марий Эл, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ситуация с пожарами в регионах обсуждалась во вторник на заседании правкомиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провёл вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«На заседании отметили, что пожары в Рязанской области, Нижегородской области и Республике Марий Эл остаются локализованными. Экстренные службы заливают водой очаги задымления. Всего с начала пожара авиацией сброшено 24,7 тысячи тонн воды в Рязанской области, свыше 3,2 тысячи тонн воды – в Нижегородской области и Республике Марий Эл», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Рязанской области продолжаются работы по борьбе с задымлениями, так как на болотах продолжает тлеть кустарник. Общая площадь, пройденная огнём, увеличилась в связи с плановым отжигом, который необходим для профилактики распространения огня.

В ходе заседания комиссии обсуждалась ситуация в Ивановской области: 28 августа там произошло возгорание, на борьбу с которым направлено более 1 тысячи человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов.

«Оперативно обустроена защитная минерализованная полоса длиной 70 км с целью остановки распространения огня, в том числе на населённые пункты. В данный момент такая угроза предотвращена. Кромка активного горения за сутки сокращена в два раза», — отметили в пресс-службе.

Предыдущая статьяРязанец возмутился учебниками, выданными ребёнку в школе
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7