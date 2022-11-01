По итогам 8 месяцев 287 организаций Рязанской области получили прибыль 59 млрд рублей

Сальдированный финансовый результат предприятий Рязанской области в январе–августе 2022 года составил 56,2 млрд рублей и вырос на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Рязаньстата.

Доля прибыльных организаций в регионе — 74,4%, убыточных — 25,6%.

По итогам восьми месяцев 287 организаций получили прибыль в размере 59,0 млрд рублей, что на 29,4% превышает значение аналогичного периода прошлого года.

Самая высокая прибыль отмечена в обрабатывающих производствах — 39,9 млрд рублей, оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 8,0 млрд рублей, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 5,5 млрд рублей.

С убытком завершили деятельность 99 организаций. Общая сумма убытка составила 2,8 млрд рублей, что на 51,2% ниже значения в январе–августе 2021 года.

Информация приведена без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций.

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