По делу Елены Логуновой следователи прочёсывают лесополосу в Рязани

Утром в пятницу, 24 сентября, сотрудники Следственного комитета проверяли лесополосу между посёлком Южный и гаражным кооперативом «Литейщик» в Рязани. По данным «КП», правоохранители проводят следственные действия по делу о пропаже Елены Логуновой.

Источник издания рассказал, что следователи прочёсывали лесополосу, ранее проверили территорию «Литейщика», пруд за гаражным кооперативом.

— Такое чувство, что сейчас каждый метр проверяют… Территория, правда, там огромная, — сказал очевидец поисков.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

После того, как о ходе расследования рассказал журналист Андрей Малахов, дело передали в Главное следственное управление СК РФ в Москве. Распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.