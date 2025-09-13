«Плохие новости»: сбивший насмерть школьниц в Волгодонске плакал на месте ДТП

В Волгодонске 22-летний Магомед Гапизов плакал на месте ДТП, в результате которого погибли две школьницы, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Авария произошла вечером в пятницу. По предварительной версии, водитель «Ауди» решил проскочить на красный сигнал светофора и сбил 17-летних подруг, которые ехали по пешеходному переходу на электросамокате.

«Очевидцы запечатлели, как шокированный Магомед плакал на месте трагедии», — говорится в публикации.

Местные жители принесли цветы к месту гибели девушек. Они ушли из жизни до приезда скорой.

В соцсетях Гапизова нашли видео, на которых он «гоняет по кайфу», нарушая ПДД.